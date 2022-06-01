Известный николаевский кинолог и судебный эксперт по совместительству служит в бригаде терробороны

В составе Николаевской бригады ТРО служит известный кинолог, судебный эксперт по псевдо «Эксперт».

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«Солдат Николаевской бригады ТРО на псевдо «Эксперт» действительно имеет квалификацию судебного эксперта, его фамилия занесена в Государственный реестр Министерства Юстиции Украины. В экспертной службе МВД Украины с 2002 года. Известный николаевский кинолог, его хвостатые питомцы раскрыли не одно преступление, ведь на место преступления первой входит поисковая собака, обнаруживая запаховые следы», - сообщают в бригаде.

«Эксперт» – специалист по одерологии (наука о запахах, - ред.) и экспертизе ДНК. С 2014 года с его участием проведено несколько идентификаций тел погибших украинских воинов.

«Майор милиции, достойный и честный человек, сегодня он в окопах, под непрерывными обстрелами российской артиллерии. Кроме того, «Эксперт» имеет допуск взрывотехника и несколько лет его служба была связана с разминированием и установкой состава взрывчатых веществ», - добавили в бригаде.

Своими знаниями он делится с собратьями и, как и все терробороновцы, готовится к более серьезным испытаниям.