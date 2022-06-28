Шановні випускники 2022! Ми мали б зустрітися з вами в стінах Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика, але війна з боку агресора не дала можливості нам це зробити.

Ректорат університету імені Пилипа Орлика не хоче переривати традицію зустрічі із випускниками. Тому, щиросердечно вітаємо Вас із успішним завершенням навчання і отриманням диплому.

Пам’ятайте, що ви, відсьогодні, – висококваліфіковані фахівці своєї справи, нова еліта української нації, майбутнє нашої країни.

Незважаючи на різні випробування, які переживає зараз наша країна, ми тримаємося разом.

Бажаємо вам щастя, здоров’я, везіння, Божого благословіння та якнайшвидшої перемоги.

Слава Україні!

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