Рабочим «Николаевводоканала» из-за постоянных угроз обстрелов приходится работать в бронежилетах

Работникам аварийной бригады ГКП «Николаевводоканал» приходится работать в бронежилетах из-за постоянной угрозы обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Бронежилеты, лопаты, автокран… Сегодня наши ребята работали в том районе, где большинство не хотели бы оказаться. Именно в таком месте, где совсем неспокойно, канализационная сеть вышла из строя. Из-за скопления газов разрушилась стальная труба. Осмотрев, сообразили, что работы много. Пришлось раскопать, поменять 25 метров трубы, установить задвижку весом более 100 кг», - говорится в сообщении.
На предприятии добавили, что постоянные обстрелы рашистов «стимулируют» работать быстрее, но придется еще не один день там провести.
«Ведь от этого зависит, как исправно будут из города «бежать» стоки на очистные сооружения канализации. Работаем для вас в любых условиях 24/7», - резюмировали на «Николаевводоканале».