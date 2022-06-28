Рабочим «Николаевводоканала» из-за постоянных угроз обстрелов приходится работать в бронежилетах

Работникам аварийной бригады ГКП «Николаевводоканал» приходится работать в бронежилетах из-за постоянной угрозы обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Бронежилеты, лопаты, автокран… Сегодня наши ребята работали в том районе, где большинство не хотели бы оказаться. Именно в таком месте, где совсем неспокойно, канализационная сеть вышла из строя. Из-за скопления газов разрушилась стальная труба. Осмотрев, сообразили, что работы много. Пришлось раскопать, поменять 25 метров трубы, установить задвижку весом более 100 кг», - говорится в сообщении.

На предприятии добавили, что постоянные обстрелы рашистов «стимулируют» работать быстрее, но придется еще не один день там провести.