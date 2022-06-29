Франция намерена отстроить Ирпень, разрушенный российскими оккупантами

Ассоциация мэров городов Франции намерена участвовать в восстановлении разрушенного российскими оккупантами украинского Ирпеня в Киевской области.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Он рассказал, что Ирпенское городское общество подписало соответствующее соглашение с президентом Ассоциации мэров городов Франции, мэром города Канны Давидом Лиснаром.

Глава Канн уверен, что цель восстановить город, пострадавший от российского вандализма, объединит многие французские общины.

Накануне с мэром Канн Давидом Лиснаром встретились глава Инвестиционного совета Ирпеня Владимир Карплюк и мэр Александр Маркушин. Они показали фото разрушенного россиянами города и представили презентации уничтоженных объектов социальной и жилой инфраструктуры.

По словам мэра Александра Маркушина, в результате обстрелов российскими войсками жилищного сектора и гражданской инфраструктуры за месяц ожесточенных боев повреждено 70% города - 8651 городской объект в Ирпене поврежден частично, 2738 домов разрушены частично, а 885 полностью уничтожены и восстановлению не подлежат.

Напомним, менее чем за месяц в Ирпене восстановили разрушенный железнодорожный мост .