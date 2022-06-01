Зеленский отметил николаевскую 79-ю ОДШБр почетным знаком «За мужество и отвагу»

Президент Украины Владимир Зеленский отметил николаевскую 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду почетным знаком «За мужество и отвагу».
Соответствующий Указ Президента №450/2022 опубликован на сайте Главы государства.
«С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю:
1. Отметить почетным знаком «За мужество и отвагу» такие воинские части Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины:
25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада;
79 отдельная десантно-штурмовая бригада;
80 отдельная десантно-штурмовая бригада;
81 отдельная аэромобильная бригада;
95 отдельная десантно-штурмовая бригада», - говорится в документе.