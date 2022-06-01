Зеленский отметил николаевскую 79-ю ОДШБр почетным знаком «За мужество и отвагу»

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29.06.2022 08:30

Президент Украины Владимир Зеленский отметил николаевскую 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду почетным знаком «За мужество и отвагу».

Соответствующий Указ Президента №450/2022 опубликован на сайте Главы государства.

«С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю:

1. Отметить почетным знаком «За мужество и отвагу» такие воинские части Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины:

25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада;

79 отдельная десантно-штурмовая бригада;

80 отдельная десантно-штурмовая бригада;

81 отдельная аэромобильная бригада;

95 отдельная десантно-штурмовая бригада», - говорится в документе.

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