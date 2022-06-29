Минсоцполитики разрабатывает изменения в порядок усыновления детей в условиях войны

По инициативе Координационного штаба по защите прав ребенка в условиях военного положения Министерство социальной политики разрабатывает изменения в порядок усыновления детей.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Предлагаемые изменения должны дать четкие, понятные и, самое главное, закрепленные законодательно нормы об особенностях усыновления во время действия военного положения для реализации права ребенка на воспитание в семье и одновременно ввести предохранители к любым незаконным действиям в отношении детей.

«Поэтому при поддержке проекта «Сопровождение правительственных реформ в Украине» была создана экспертная группа, в которую вошли представители Министерства социальной политики, Уполномоченного Президента Украины по защите прав ребенка и детской реабилитации, Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, эксперты проекта SURGe и независимые эксперты, имеющие опыт работы с усыновлением, в частности, Людмила Волынец и Людмила Балым», - говорится в сообщении.

Накануне в рамках заседания Штаба по защите прав ребенка относительно изменений в Порядок усыновления во время военного состояния состоялось первое обсуждение предложений.