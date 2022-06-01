Президент Зеленский заявил, что победа Украины в войне с рф будет общей победой всего демократического мира: «Если мы проигрываем, то проигрывает демократия»

Президент Владимир Зеленский отмечает, что россия начала войну не только с Украиной, но и со всем демократическим миром, поэтому в случае нашего поражения проиграют все страны, декларирующие демократические ценности.

Как сообщается на сайте президента, об этом Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

По словам Президента, если мир устанет от этой войны, то проиграет и проиграет демократия. Победа также будет общей.

«Если мы проигрываем, то проигрывает демократия. А значит, проиграют США, европейские государства, декларирующие эти ценности, о которых мы все так много говорим. Знаю, что всем непросто, и понимаю, что очень далеко происходящее у нас и некоторым государствам сложно это до конца детально понять», – сказал он.

Владимир Зеленский сделал акцент на том, что для войны нет дистанции, ее последствия так или иначе коснутся всех планеты.

Президент подчеркнул, что Украина нуждается в еще большем оружии для того, чтобы сбалансировать силы и иметь возможность противостоять России и защитить свои территории.

«США дали нам многое. Я им благодарен, благодарен Президенту. Но нам нужно гораздо больше… Война точно закончится, и я уверен – победой Украины, как бы тяжело нам ни было. Мы должны вытеснить оккупантов из нашей земли. Сколько мы сможем, мы будем это делать. Для нас это наша жизнь и путь», – сказал Глава государства.

Как подчеркнул Президент, важно, чтобы все страны соблюдали санкции, ведь если что-то не работает на сто процентов, то не будет и стопроцентного результата. Важно единство, чтобы был эффект от ограничительных мер.