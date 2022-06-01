Животные Николаевского зоопарка нуждаются в овощах и фруктах

Директор Николаевского зоопарка сообщил, что животные нуждаются в продуктах питания.

Об этом он написал в своем Facebook.

«Есть проблема. Животным зоопарка нужны овощи – морковка, капуста, картошка и яблоки. Мы будем очень благодарны», - уточнил он.

Он также прикрепил банковский счет зоопарка, на который желающие могут перевести средства:

КУ Миколаївський зоопарк

ЕДРПОУ 02219760

Благодійний рахунок

В Миколаївське РУ «Приватбанк»

МФО 305299

№ UA683052990000026009001700927

Напомним, что Николаевский зоопарк приютил полтысячи домашних любимцев – от попугаев до черепах и пони.