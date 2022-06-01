В беларуси трем партизанам, подорвавшим релейный шкаф, грозит смертный приговор

Трем «рельсовым партизанам» в беларуси грозит приговор в виде смертной казни. Подозреваемые подожгли релейный шкаф.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Белорусский Гаюн».

«В беларуси с момента начала вторжения россии в Украину началась «рельсовая война». После удачных поджогов релейных шкафов силовикам таки удалось задержать часть партизан, к которым в ходе задержания применили огнестрельное оружие. За поджог релейного шкафа трем белорусам грозит смертная казнь», - говорится в сообщении.

При этом указано, что действия партизан якобы «нанесли ущерб национальной безопасности республики беларусь» и расценивается как «измена Родине».