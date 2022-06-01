Миллиардер Брэнсон посетил Гостомель – он заинтересован в восстановлении аэродрома ГП «Антонов»

В среду, 29 июня, основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон побывал в Гостомеле Киевской области.

Об этом сообщил председатель Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

«В Гостомеле он интересовался аэродромом ГП "Антонов", возможностями его восстановления. Рассказал гостю о таких перспективах и существующих проектах реконструкции аэропорта», - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Думенко, Брэнсон постоянно выступает в поддержку Украины.

«Ричард Бренсон постоянно выступает в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также за жесткие санкции против РФ, ее лидеров и экономики», - добавил он.

Напомним, что президент Индонезии, призывавший остановить войну в Украине, прибыл в Киев с рабочим визитом.