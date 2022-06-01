Минцифры запустит в Украине бесплатное обучение IT-специальностям

Министерство цифровой трансформации запускает образовательный проект IT Generation, в рамках которого украинцы получат возможность пройти бесплатное обучение в сфере IT.

Об этом сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет «Укринформ».

– За последние полгода мы наработали наше видение IT-реформы образования. Что конкретно нужно сделать, чтобы удовлетворить тот спрос, который сейчас возникает в Украине, в IT-отрасли. Эта реформа IT-образования охватывает множество компонентов и этапов. Благодаря этому проекту на первом этапе мы сможем научить тысячу украинцев ІТ-специальностям. На втором этапе мы планируем научить еще 2 тысячи человек, и дальше мы будем масштабировать этот проект до десятков тысяч студентов, бесплатно прошедших обучение, - сказал Федоров.

По его словам, в рамках проекта министерство подбирает лучшие школы, как онлайн, так и офлайн, обучающие IT-профессиям.

- Мы даем этим школам возможность собрать заявки украинцев, до этого не работавших в ИТ, и пройти собеседование. Наши партнеры, с которыми мы реализуем этот проект, будут полностью платить обучение этим украинцам, – говорит Федоров.

Он отметил, что главным критерием отбора потенциальных айтишников должно быть отсутствие данного образования и опыта в этой сфере. Компании, желающие присоединиться к этому проекту, могут подавать заявки со следующей недели, а обучение для самих студентов начнется уже в августе.