Украинские водительские удостоверения будут полностью признаваться в ЕС

Украинские водительские удостоверения будут полностью признаваться на территории Европейского союза.

Как сообщает «ЭП», это предполагает «транспортный безвиз», который Украина и ЕС должны подписать 29 июня.

Благодаря соответствующему соглашению украинцам не нужно будет менять удостоверения или сдавать дополнительные экзамены за границей. Это поможет, в частности, украинским беженцам, которым необходимы водительские удостоверения для работы в ЕС.

Раньше граждане Украины могли использовать водительские удостоверения нового образца в ЕС. В некоторых странах действовали ограничения на использование украинских водительских удостоверений только в течение шести месяцев.

Напомним, что в Украине разрабатывают проект, который позволит украинцам оформить паспорта заграницей.