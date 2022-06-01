Украинские водительские удостоверения будут полностью признаваться в ЕС

Украинские водительские удостоверения будут полностью признаваться на территории Европейского союза.
Как сообщает «ЭП», это предполагает «транспортный безвиз», который Украина и ЕС должны подписать 29 июня.
Благодаря соответствующему соглашению украинцам не нужно будет менять удостоверения или сдавать дополнительные экзамены за границей. Это поможет, в частности, украинским беженцам, которым необходимы водительские удостоверения для работы в ЕС.
Раньше граждане Украины могли использовать водительские удостоверения нового образца в ЕС. В некоторых странах действовали ограничения на использование украинских водительских удостоверений только в течение шести месяцев.
Напомним, что в Украине разрабатывают проект, который позволит украинцам оформить паспорта заграницей.