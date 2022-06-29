Зеленский предлагает ратифицировать Конвенцию об экстрадиции

Президент Владимир Зеленский подал в Раду проект закона «О присоединении Украины к Конвенции об экстрадиции».
Об этом свидетельствует проект закона №0158.
Ратификация Конвенции позволит Украине стать Государством – участником Конвенции об экстрадиции, создаст правовые основания для сотрудничества с компетентными органами Государств-участников по выдаче с целью привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора лиц, которые, пытаясь уклониться от ответственности за совершенные преступления, скрываются на территории одной из них.
При этом, к статье 2 предлагается сделать оговорку о том, что Украина не будет выдавать другому государству граждан Украины.
К статье 3 предлагается высказать оговорку, что Украина может отказать в выдаче лица в случае, если есть обоснованные основания считать, что экстрадиция противоречит интересам национальной безопасности Украины.
Статей 5 и 9 предлагается сделать заявление, что в Украине запросы об экстрадиции составляет и получает Офис Генерального прокурора (во время досудебного расследования) и Министерство юстиции Украины (во время судебного разбирательства или исполнения приговора).
Конвенция об экстрадиции была подписана в 1933 году в Монтевидео. Государствами - участниками Конвенции являются Аргентинская Республика, Республика Чили, Республика Колумбия, Доминиканская Республика, Республика Эквадор, Республика Сальвадор, Республика Гватемала, Республика Гондурас, Республика Казахстан, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Никарагуа, Республика Панама и Соединенные Штаты Америки.