В россии возбудили уголовное дело против начальника ГУР Украины Буданова

Российские захватчики возбудили уголовное дело в отношении начальника ГУР Кирилла Буданова из-за якобы угрозы совершения теракта.

Об этом сообщает российский Следком.

«Следственным комитетом россии возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК рф (угроза совершения террористического акта)», - говорится в сообщении.

Оккупанты считают, что Буданов в интервью Financial Times высказал угрозу совершения терактов на территории рф и временно неподконтрольных территориях Украины.