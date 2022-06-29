«Каждого мы будем встречать как Героя»: Из российского плена вернули трех николаевских морпехов из 36-й бригады

Из российского плена 28 июня вернули троих бойцов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й бригады.

Встречал бойцов после обмена непосредственно командир бригады полковник Виктор Сикоза.

– Рад был увидеть ребят, долгое время вынужденных находиться в российском плену. Измученные, истощенные, но счастливые, что наконец-то вернулись домой. Для меня большая честь встречать их. Сейчас наша главная задача – сделать все для того, чтобы ребята прошли реабилитацию, адаптировались, как можно скорее вернулись в свои семьи. Каждый морпех, каждый боец Вооруженных Сил Украины должен знать, что его ждут дома, что о нем не забыли, и что каждого мы будем встречать как Героя. Потому что мы своих не оставляем, – прокомментировал возвращение бойцов командир бригады.

Также Виктор Сикоза поблагодарил всех причастных, кто 24/7 занимается освобождением украинских бойцов из вражеского плена.

– Победа куется не только на поле боя. Победа – это общие усилия всей нации. И если каждый будет делать свое дело с отличием, тогда и победа наступит быстрее. И те ребята, которые сегодня занимаются вопросами наших бойцов, находящихся в плену, свое дело делают отлично. Я благодарен Координационному штабу, Главному управлению разведки, народному депутату Игорю Копытину и всем, кто причастен к процессу обмена. Благодарю вас, ребята, – резюмировал полковник Виктор Сикоза.

Стоит добавить, что морпехов из плена встречала также родная сестра командира батальона Сергея Волынского (Волына) Татьяна Харько.