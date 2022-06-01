В Энернодаре оккупанты хотят отключить украинскую связь и терминалы с гривней

Оккупанты распространяют слухи, что в Энергодаре отключат украинских мобильных операторов и перестанут работать терминалы для безналичного расчета в гривне, что повлекло ажиотаж среди горожан.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

«В Енергодаре также активно распространяются слухи (и, скорее всего, не без «помощи» самих оккупантов) о том, что уже со следующей недели будут полностью отключены украинские мобильные операторы и якобы перестают работать терминалы для безналичного расчета в гривне. Как следствие, вчера это вызвало большой ажиотаж на снятие наличных с банковских карт. Конечно же, не бесплатно, а за немалый процент за обнал средств. Учитывая, что этот «бизнес» контролируют сами оккупанты, то понятно, откуда ноги растут и кому это выгодно», - сообщил он.

Орлов также рассказал, что в течение последней недели оккупанты снова взялись и за местных интернет-провайдеров.