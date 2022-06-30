В поездах «Укрзалізниці» заработает интернет от Starlink

До конца 2022 года в поездах «Укрзалізниці» появится спутниковый интернет от Starlink.

Об этом в интервью Liga.Tech сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

По его словам, в «Укрзалізнице» уже протестировали пилотный проект установки Starlink в поездах.

Как сказал Щиголь, после тестирования украинские специалисты связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает.

«Даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и предоставляет услуги», – отметил глава Госспецсвязи.

Напомним, ранее компания Starlink получила лицензию оператора в Украине.