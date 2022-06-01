ВСУ выбили российских оккупантов с острова Змеиный

Российские войска на катерах покинули остров Змеиный в Черном море, а также подорвали остатки своей техники.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров», - сказано в сообщении.

Командование отметило, что окончательные результаты операции разведываются, однако руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем Talegram-канале уже подтвердил эту информацию.

«На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию. Всё будет Украина», - написал он.

Отступление с острова также подтвердили в министерстве обороны рф, назвав это «шагом доброй воли».

«Сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон», - заявили они.

Отмечается, что сейчас остров Змеиный покрыт пожаром, по прежнему раздаются взрывы.