Зеленский предложил Новой Зеландии поучаствовать в восстановлении Украины после окончания войны

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30.06.2022 13:08

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. В ходе беседы глава государства предложил присоединиться к послевоенному восстановлению Украины.

Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Поблагодарил Новую Зеландию за солидарность и поддержку Украины, в том числе по безопасность. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против рф и пути привлечения агрессора к ответственности. Пригласил присоединиться к послевоенному восстановлению Украины», - написал он.

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