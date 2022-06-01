Зеленский предложил Новой Зеландии поучаствовать в восстановлении Украины после окончания войны

Об этом Зеленский написал в Twitter.

«Поблагодарил Новую Зеландию за солидарность и поддержку Украины, в том числе по безопасность. Обсудили дальнейшее ужесточение санкций против рф и пути привлечения агрессора к ответственности. Пригласил присоединиться к послевоенному восстановлению Украины», - написал он.