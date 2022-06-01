«Их там хоть допрашивают, но они хоть сидят в тихом и спокойном месте» – ДНРовец из оккупационной армии завидует арестованным солдатам

Солдат так называемой «ДНР», воюющий в оккупационной армии, жалуется жене на отсутствие ротации и увольнений.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

«Чтобы нас отсюда вывезли. Увольнение это все обещают. Но потом, когда ротацию проведут. Говорит: желательно не давать вам никаких увольнений, потому что надежд на вас нет. Кто поедет домой и не вернется. Говорит: тогда все. Все не будут ездить домой вообще. Если проведут ротацию, вы отдохнете немного. У нас почти 50% минуса. Нам пообещали, первым делом, ротацию и финансовый вопрос. Но о доме не мечтайте. Домой никто не поедет, потому что многие убегут и не вернутся. Но по большому счету так и есть. Потому что этот 33-й говорит: та это дорога в один конец, я уеду и не приеду», - говорит он.

ДНРовец радуется, что против них сейчас не проводятся наступательные операции и рассказывает о том, как воюют россияне.

- Русские дебилы. Когда на Потемкина война была, ночью ехала к ним подмога. И они начали еб*шить со своими.. Россияне с россиянами. Перебили там друг друга.

Он вспоминает общего знакомого, которого отвезли на допросы: «Они там все на допросах. Туда еще двоих на допросы. Там выплывет еще. Он застрелил 75 человек. И местных, и наших».

Оккупант не скрывает, что солдаты его подразделения нарушают обычаи война, насилуя украинских женщин и применяя физическое насилие по отношению к мирным гражданам.

«Они изнасиловали женщину 55 лет. Мужу п*здюлей дали. Они через недели две пошли опять этому мужику п*здюлей дали, изнасиловали бабу, а потом их застрелили и наши пацаны их закопали», - говорит он.

Насильников арестовали и ДНРовец признается, что завидует им, потому что те находятся в более комфортных условиях.

«У меня уже появляются мысли, может им блин там хоть повезло, их допрашивают, но они хоть сидят в тихом и спокойном месте»

Жена «ДНР-овца» признает, что армия россии способна на военные преступления, несмотря на то, что в росСМИ это называют «фейками».