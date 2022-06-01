Минобороны рф лжет о «победах» Украине и уничтожает несуществующую военную технику, - расследование

Журналисты издания «Проект» проанализировали 196 брифингов Министерства обороны россии с начала полномасштабной войны и пришли к выводу, что предоставленная им информация часто не соответствует действительности.

Расследование было опубликовано на YouTube-канале «Проекта».

К примеру, к 26 июня, по заявлениям военного ведомства, россия сбила 215 украинских военных самолетов. При этом из открытых данных известно, что до начала полномасштабной войны у Украины было только 98 военных самолетов, 35 транспортных (три из которых только заказаны) и пять специальных – то есть максимум 138. Теоретически россияне могли уничтожать еще и обучающие самолеты: их в украинской армии 61, но даже в этом случае общее количество самолетов не достигает 200.

«Турецкие беспилотники Bayraktar, судя по данным Конашенкова (представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков – ред.), вообще уничтожены полностью. Через месяц после начала войны, 25 марта, Минобороны сообщило, что российские военные сбили 35 из 36 аппаратов, которые были в Украине. К концу июня цифра выросла – сбитых Bayraktar в сообщениях Конашенкова стало уже 84», – пишет издание.

Как отмечают расследователи, по крайней мере, публичным данным эта цифра может противоречить – известно, что украинская армия закупила перед масштабной войной только 62 таких беспилотников, при этом 25 из них должны были доставить в 2022 году.

Не сходятся цифры и о количестве уничтоженных танков. До 26 июня Минобороны рф отчиталось об уничтожении более 3800 бронированных машин, включая танки. При этом именно министерство оценивало численность бронемашин Украины в 2416 штук. Еще около 700 машин к середине мая Украине поставили западные союзники, но даже после этого общее количество бронемашин оказывается меньше того, что якобы «уничтожили» российские военные.

Игорь Конашенков Также Министерство обороны россии несколько раз сообщало о взятии тех же населенных пунктов. К примеру, в начале марта Конашенков трижды рассказывал о взятии города Кременная. «Проект» считает, что в марте город не был взят ни разу – по крайней мере, украинские СМИ ни о захвате, ни о переходе города из рук в руки не сообщали.

В начале марта минобороны заявило и о взятии города Лиман. Спустя почти три месяца, 28 мая, Конашенков сообщил о повторном взятии города.

В общем, по подсчетам «Проекта», российское Минобороны отчитывалось о взятии 25 населенных пунктов Украины более одного раза.

«Человеческие потери в украинской армии вообще просто огромны. Если составить все данные брифингов Конашенкова, то получится, что погибли не менее 40 596 человек. В таком случае выходит, что в Украине потеряли боеспособность до 80% штатной численности военных», – отмечает издание.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 30 июня рф лишилась 35 600 своих военных.