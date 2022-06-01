Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью

В четверг, 30 июня, Польша объявила, что завершила строительство стены высотой 5 метров вдоль всей границы с Белоруссией.

Об этом сообщила погранслужба Польши в своем Twitter

«5 января началось строительство физического барьера на польско-белорусской границе. Сегодня работы подходят к концу», — говорится в сообщении.

Заграждение возводили 5 месяцев. Длина забора составляет 186,25 км на территории Люблинского и Подлясского воеводств, а его высота – 5,5 метра. На ограждение потратили 49 тысяч тонн металла. Стена также полностью укреплена колючей проволокой.

Напомним, что в ноябре прошлого года власти Эстонии заявили, что отгородятся от россии стеной из колючей проволоки