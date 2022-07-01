Польские лесники передали 38 внедорожников для ВСУ

Польские лесники из Надлесничества Томашев передали ВСУ 16 пикапов. В общей сложности лесоводы Польши уже передали украинским защитникам 38 внедорожников и тысячи единиц амуниции.
Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Внедорожники для украинских защитников направились на передовую.
«Наши надежные друзья из польских национальных природных парков продолжают помогать украинским нацпаркам и заповедникам. Заключен меморандум и договорились об обмене неоценимым опытом между нашими европейскими государствами. Спасибо полякам за вклад в нашу победу!» – отмечается в сообщении.