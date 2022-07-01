Польские лесники передали 38 внедорожников для ВСУ

Польские лесники из Надлесничества Томашев передали ВСУ 16 пикапов. В общей сложности лесоводы Польши уже передали украинским защитникам 38 внедорожников и тысячи единиц амуниции.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Внедорожники для украинских защитников направились на передовую.