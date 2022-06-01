В Украине 87% внутренних переселенцев планируют вернуться домой, - Рейтинг

В Украине среди опрошенных вынужденных переселенцев, внутренне перемещенных лиц, 87% выражают намерение вернуться домой.

Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг".

Так, 15% переселенцев планируют вернуться в ближайшее время, 24% хотят вернуться, но еще подождут, 48% вернутся, но после окончания войны. 8% отметили, что уже не вернутся домой.

По сравнению с апрелем уменьшается количество тех, кто планирует возвращаться немедленно, растет количество тех, кто вернется после войны, или вообще не вернется.

Продолжается постепенное возвращение граждан в места работы. Сегодня 38% из тех, кто работал до войны, вернулись на свои рабочие места в обычном режиме, 18% – работают дистанционно, 7% – нашли новое место работы. Несмотря на это, треть таких опрошенных до сих пор не работают. Больше всего среди самых молодых и старших опрошенных, женщин, жителей востока и юга страны.