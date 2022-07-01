Николаевский строительный колледж приглашает на обучение выпускников 9-х классов

Уважаемые выпускники 9-х классов!

Отделенное структурное подразделение Николаевский строительный профессиональный колледж Киевского национального университета строительства и архитектуры приглашает вас принять участие во вступительной кампании 2022 года.

С 30 июня по 13 июля у вас есть возможность подать заявление на поступление через электронный кабинет поступающего по специальностям:

– 191 Архитектура и градостроительство;

- 192 Строительство и гражданская инженерия;

- 121 Инженерия программного обеспечения

- 133 Отраслевое машиностроение ( образовательные программы: Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования; Эксплуатация средств механизации и автоматизации перегрузочных работ).

Пошаговая инструкция по созданию кабинета и подаче заявления (размещена на сайте колледжа www.mbk.mk.ua).

Для поступления нужно пройти индивидуальное устное собеседование – дистанционно или творческий конкурс – очно или дистанционно по выбору абитуриента и подать мотивационное письмо.

За помощью в подаче заявлений вы можете обратиться в Приемную комиссию колледжа по адресу: город Николаев, улица 1а Слободская, 2.

Справки по телефону: (0512) 37-51-59