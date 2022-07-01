«россия не понимает, зачем им возвращать тела мертвых и раненых»: Экс-командир «Азова» рассказал детали обмена военнопленными

Максим Жорин Максим Жорин, бывший командир полка «Азов», рассказал о сложностях обмена с россией военнопленным и условия проживания российских солдат в украинских СИЗО

Об этом он рассказал в эфире «Настоящего времени».

По словам Жорина, это было «далеко не первая» попытка обмена военнопленных.

«Казалось бы, очевидно, но тем не менее, очень сложно проходят переговоры по обмену, особенно когда это касается не гражданских, а именно военнослужащих. Одна из основных сложностей заключается в том, что в то время как украинская сторона готова практически на все, чтобы найти пути возвращения домой наших героев, российская сторона часто искренне не понимает зачем ей меняться и зачем ей возвращать домой тела, раненых сержантов и офицеров», - сказал он.

На уточняющий вопрос телеведущей о том, представляют ли ценность раненые солдаты для российской стороны, бывший командир «Азова» ответил, что «именно такое впечатление и складывается», однако есть исключения.

«Есть отдельная категория военнослужащих, которые действительно крайне интересуют российскую сторону. Как правило, это летчики, офицеры высших рангов и «кадрыровцев». Это те, за кого они готовы всегда говорить, которых они очень хотят поменять. Но мы, в свою очередь понимаем, что самые сложные процессы обмена у нас еще впереди, так как под контроле российской федерации до сих пор продолжают находиться командиры наших подразделений, поэтому безусловно мы пока что тоже не готовы отдавать такие ценные для российской федерации кадры», - уточнил он.

На данный момент украинские власти не готовы сообщать подробности того, в каких условиях находились военнопленные, но Жорин подчеркнул: «если коротко: были все необходимые условия, чтобы не умереть».

«Ребята искренне счастливы, что они находятся наконец в руках украинских врачей. Наконец начнется нормальное лечение, а не просто поддержка жизни в их телах», - добавил он.

В то же время экс-командир «Азова» подчеркнул, что условия содержания российских и украинских военнопленных сравнивать нельзя. Российские военнопленные находятся в украинских СИЗО абсолютно на тех же правах как и остальные заключенные.