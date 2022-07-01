Больше всего украинцы доверяют Вооруженным силам и Президенту Зеленскому

97% украинцев доверяют Вооруженным силам и 85% – Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального демократического института, обнародованного на сайте КМИС.

«97% процентов доверяют или полностью доверяют Вооруженным силам Украины, а 85% доверяют президенту Владимиру Зеленскому», - говорится в сообщении.

Кроме того, высокий уровень в ГСЧС (87%), Нацгвардии (85%) и ТРО (82%).

Деятельность Владимира Зеленского с начала полномасштабной войны очень хорошо оценивают 88% граждан.

Справка

Общенациональное исследование разработано и проведено Национальным демократическим институтом в Украине. Полевые работы выполнил Киевский международный институт социологии со 2 по 11 мая. Методом телефонных интервью опросили 2500 человек, проживающих в Украине и пользующихся мобильными телефонами. Территории, которые были неподконтрольны правительству Украины до 24 февраля, исключены из исследования.

Средняя погрешность для национальной выборки не превышает +/-3%.

Опрос проведен благодаря финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), Швеции, Министерству иностранных дел и по делам содружества и развития (FCDO) Великобритании и Министерству международных дел Канады.