В Николаевской области побывал гендиректор «Укрпочты» Смелянский – осмотрел поврежденное взрывом отделение в Баштанке и передал помощь военным

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский побывал с рабочим визитом в Николаевской области, осмотрел поврежденное взрывом отделение в Баштанке, передал дрон и другие нужные вещи украинским защитникам.

Об этом он сообщил в Telegram.

Первым Смелянский посетил Николаев.

«Здесь, среди разрушенных домов, понимаю, как важно помнить, что война еще не закончилась и мы – опора для наших военных. Так что встретился с защитниками в одном из отделений Укрпочты, чтобы передать дрон и другие полезные для разведки вещи. Мы приобрели его путем собранных средств от благотворительных инициатив Укрпочты, совместно с KSE Foundation и благодарю каждого из вас. Теперь орки и их позиции будут лучше просматриваться, а значит и быстрее уничтожаться», - написал гендиректор «Укрпочты».

«Следующая остановка (даже 2) – снова передача помощи военным (здесь без деталей :)) и детские воспоминания. Остановился, чтобы полюбоваться жизненным контрастом: колосистое поле пшеницы в полной тишине VS сирены и ракетные обстрелы в нескольких километрах оттуда. Едем дальше…» - добавил он.

Также Смилянский осмотрел поврежденное взрывом ракеты в ночь с 6 на 7 июня отделение в Баштанке.