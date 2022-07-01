В Николаевской области побывал гендиректор «Укрпочты» Смелянский – осмотрел поврежденное взрывом отделение в Баштанке и передал помощь военным

Генеральный директор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский побывал с рабочим визитом в Николаевской области, осмотрел поврежденное взрывом отделение в Баштанке, передал дрон и другие нужные вещи украинским защитникам.
Об этом он сообщил в Telegram.
Первым Смелянский посетил Николаев.
«Здесь, среди разрушенных домов, понимаю, как важно помнить, что война еще не закончилась и мы – опора для наших военных. Так что встретился с защитниками в одном из отделений Укрпочты, чтобы передать дрон и другие полезные для разведки вещи. Мы приобрели его путем собранных средств от благотворительных инициатив Укрпочты, совместно с KSE Foundation и благодарю каждого из вас. Теперь орки и их позиции будут лучше просматриваться, а значит и быстрее уничтожаться», - написал гендиректор «Укрпочты».
«Следующая остановка (даже 2) – снова передача помощи военным (здесь без деталей :)) и детские воспоминания. Остановился, чтобы полюбоваться жизненным контрастом: колосистое поле пшеницы в полной тишине VS сирены и ракетные обстрелы в нескольких километрах оттуда. Едем дальше…» - добавил он.
Также Смилянский осмотрел поврежденное взрывом ракеты в ночь с 6 на 7 июня отделение в Баштанке.
«Отделения в Баштанке…здесь орки устроили сплошной «оупен спейс», все окна вылетели, единственный плюс, что не жарко. А команда – Огонь! Большие молодцы! Уже встретился с председателем ОТГ Баштанки (где, кстати, вернулись до 60% жителей) и думаю скоро их ждет новое отделение Укрпочты. Ну и по традиции – поговорили с командой о состоянии дел, локальных проблемах и вызовах. Все сможем, потому что работаем командно, как часы :) По-другому – никак) » – резюмировал гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский.