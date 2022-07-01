«Инвестиции нужно объединить с новой волной реформ»: Президент Еврокомиссии выступила в Верховной Раде

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что для максимизации влияния инвестиций в восстановление Украины нужно их сочетание с новой волной реформ.

Об этом она заявила во время онлайн-выступления в Верховной раде.

«Ваш европейский путь и восстановление страны будут идти рядом. Украина будет в лидерах. Нужны будут большие инвестиции. Но чтобы максимизировать их влияние и укрепить доверие бизнеса, инвестиции нужно будет объединить с новой волной реформ», - заявила фон дер Ляен.

Она отметила, что уже удалось добиться немалого прогресса.

«Возьмите борьбу с коррупцией. Вы создали поразительную антикоррупционную машину. Но сейчас этим учреждениям нужны зубы и нужные люди на руководящих должностях. Скорее всего должны быть назначены новый руководитель САП и новый директор Национального антикоррупционного бюро Украины», - сказала она.

Она также напомнила о реформе Конституционного суда, необходимость принять законодательство о процедурах отбора судей, потребность уменьшить чрезмерное влияние олигархов на экономику, а также принять закон о СМИ, который приведет украинское законодательство в соответствие с действующими стандартами ЕС.

«Конечно, реформы всегда требуют времени. Так работают все наши демократии. И, например, никто не ожидает, что Украина заполнит все должности в ваших новых институтах, тогда как многие ваши лучшие и умные воюют на фронте. Но украинская демократия должна быть на верном пути. Вы уже показали, что можете принимать важные законы, даже когда война продолжается», - отметила президент Еврокомиссии.