путин год готовился к войне с Украиной и может долго вести ее, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент россии владимир путин готовился к войне против Украины по меньшей мере год, поэтому он готов к длительным военным действиям.

Об этом Шольц рассказал в программе CBS News.

«Он лидер очень большой страны со значительными ресурсами. путин на самом деле ведет эту жестокую войну, к которой готовился очень долго. Я думаю, что решение вести эту войну было принято за год до ее начала или, возможно, раньше. И потому он сможет продолжать войну очень долго», – заявил он.

По словам Шольца, россия испытывает на себе влияние западных санкций, путин понимает их глубокое влияние на российскую экономику. Канцлер также отметил, что россия недостаточно развита, и требует всех технологий остального мира.

«Сейчас это происходит со страной, которая не столь развита, действительно нуждающейся во всех технологиях остального мира для того, чтобы иметь аналогичный уровень жизни и иметь шанс быть частью роста мировой экономики», - подчеркнул Шольц.

Ранее сообщало, что Шольц почти не видит шансов, что войну можно завершить дипломатией.