В результате российского ракетного удара по Сергеевке пострадал персонал детского реабилитационого центра, принадлежащего Молдове

Среди пострадавших в результате ракетного удара по пгт Сергеевка Одесской области оказались сотрудники Центром реабилитации для детей, который принадлежит правительству Молдовы. Сам центр особо не пострадал.

Об этом сообщила заявила министр здравоохранения Молдовы Алла Немеренко.

«У Министерства здравоохранения есть Детский реабилитационный центр в Сергеевке. Это отреставрированный санаторий с хорошими условиями, дети с проблемами здоровья в Республике Молдова, имеющие возможность воспользоваться услугами медицинской реабилитации на побережье Черного моря», - сказано в сообщении.

Центр предназначался для реабилитации детей из Молдовы с тяжелыми заболеваниями.

Отмечается, что деятельность центра была остановлена ​​в период пандемии. Власти Молдовы готовили планы по возобновлению деятельности, однако после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины это перестало быть возможным.

В результате российского ракетного удара один работник центра погиб, а пятеро ранены

«Сам Центр от обстрела серьезно не пострадал, были выбиты только окна котельной. Но с сожалением нам сообщили, что пятеро сотрудников Центра ранены и один погиб. Все они проживали в здании, которое пострадало от обстрела», – добавила министр.

В результате ракетного удара 5 сотрудников Центра ранены и один погиб. Все они проживали в здании, которое пострадало от обстрела.

«Эти мирные люди сделали дни детей Молдовы более прекрасными, они позаботились об их реабилитации с большой любовью и преданностью, и мы желаем им полного выздоровления. Выражаем глубочайшие соболезнования и сожаления семье погибшего коллеги», - добавила она.

Известно, что число жертв ракетного удара по Сергеевке в Одесской области выросло до 21 человека.