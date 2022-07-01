Защитники Николаева получили от благотворительного фонда 10 внедорожников

В Николаеве десять новых пикапов Mitsubishi L200 передали николаевским военнослужащим от благотворительной организации Всеукраинский благотворительный фонд «КС».

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В пятницу, 1 июля, ключи от внедорожников военным вручили начальник Николаевской ОВВ Виталий Ким, его первый заместитель Георгий Решетилов и глава патронатной службы Александра Кукуруза.

Виталий Ким поблагодарил за такую помощь и отметил, что автомобили пригодятся для наших защитников во время выполнения боевых задач.