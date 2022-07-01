Защитники Николаева получили от благотворительного фонда 10 внедорожников

В Николаеве десять новых пикапов Mitsubishi L200 передали николаевским военнослужащим от благотворительной организации Всеукраинский благотворительный фонд «КС».
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
В пятницу, 1 июля, ключи от внедорожников военным вручили начальник Николаевской ОВВ Виталий Ким, его первый заместитель Георгий Решетилов и глава патронатной службы Александра Кукуруза.
Виталий Ким поблагодарил за такую помощь и отметил, что автомобили пригодятся для наших защитников во время выполнения боевых задач.
«Добавим, что такие автомобили крайне необходимы на передовой. У них высокая проходимость, позволяющая преодолеть препятствия, недоступные для обычных транспортных средств», - говорится в сообщении.