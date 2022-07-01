Пленный оккупант рассказал, как обстреливал Мариуполь и почему вторгся в Украину

Военнослужащий рф, который сейчас находится в плену в Украине, рассказал о том, как попал на территорию Украины и какие приказы выполнял в Мариуполе.

Об этом сообщает СБУ.

Как признается захватчик, командиры говорили, что нужно действовать на опережение, потому что им известна даже дата «нападения» Украины на РФ – 26 февраля.

«23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И что этой высадкой мы пресекли нападение», - рассказывает он.

Когда их вернули к месту дислокации в марте, его взвод подписал рапорт-отказ от участия в «спецоперации». Но командование снова отправило их в Украину.

«8 марта на обратно завели на территорию Украины. Как позже мы потом узнали, мы встали под Мариуполем. Несколько дней мы находились под Мариуполем, После того как роты продвинулись в город – нас завели. Мы часто перемещались. Как нам говорили – мы должны были оказывать поддержку пехоты. Нам давали координаты, мы по ним работали. Выпустили по всему городу около 400 мин. Целей не могу знать – нам не говорили, куда мы стреляем. Нам еще рассказывали, что на территории Украины нас ждет мирное население, что нас будут приветствовать и нам будут рады, но как я видел сам: женщина подходила и говорила «зачем вы сюда пришли, с войной уничтожили жилье», - сказал пленный.

По словам оккупанта, за достойное несение службы до конца «операции» им обещали достойное вознаграждение: квартира и 10 миллионов рублей. Но как добавил после: «отказников» было очень много.