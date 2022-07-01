Украинский борщ внесли в культурное наследие ЮНЕСКО

На внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия внесен элемент «Культура приготовления украинского борща» в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий немедленной охраны.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Захарова ни рассказывала, что наш борщ – это «проявление экстремизма и нацизма», это «проявление экстремизма» теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО. Но мы будем делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами. Да и с нецивилизованными тоже, чтобы у них было хоть что-нибудь вкусное и украинское. Но помните и будьте уверены – как в войне за борщ, так и в этой войне мы победим. Благодарю Евгения Клопотенко, Марину Соботюк, МИД Украины, Посольство Украины во Франции, Постоянное представительство Украины при ЮНЕСКО», - написал Ткаченко.