Кабмин упростил получение соцвыплат для переселенцев

Кабинет министров Украины в пятницу, 1 июля, принял законодательные акты, упрощающие и ускоряющие некоторые процедуры для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Так, Верховная Рада приняла закон №7310, направленный на упрощение и ускорение выдачи переселенцам свидетельств о рождении и смерти.

В свою очередь Кабмин принял постановление, упрощающее и ускоряющее постановку ВПЛ на учет и получение социальных выплат.