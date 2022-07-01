Николаевские морпехи провели обучение с применением жестких маломерных плавсредств типа Wing

Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского провели тактические учения с элементами подготовки по эксплуатации и применению жестких маломерных плавсредств типа Wing.
Об этом сообщает пресс-служба бригады.
«Каждый член экипажа должен досконально знать свои действия, свое место, оперативно и четко выполнять указания командира группы. Например, задача рулевого состоит в том, чтобы доставить десант на берег, скрыть лодку и остаться на охране. Свои обязанности есть у каждого, кто находится на борту лодки», - отметил руководитель учений Павел.
После усвоения всех начальных навыков морпехи приступили к практическим тренировкам на воде с элементами форсирования водных помех.