Николаевские морпехи провели обучение с применением жестких маломерных плавсредств типа Wing

«Каждый член экипажа должен досконально знать свои действия, свое место, оперативно и четко выполнять указания командира группы. Например, задача рулевого состоит в том, чтобы доставить десант на берег, скрыть лодку и остаться на охране. Свои обязанности есть у каждого, кто находится на борту лодки», - отметил руководитель учений Павел.