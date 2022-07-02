Николаевские роддома получили новые электрогенераторы от ООН

В субботу, 2 июля, все три роддома города Николаева получили от ООН новые электрогенераторы для обеспечения бесперебойной работы учреждений.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Как сообщили в управлении здравоохранения городского совета, поставка генераторов осуществлена в рамках проекта международной технической помощи «Обеспечение энергетической стабильности больниц Украины».

Партнером по развитию (донором) проекта является Организация Объединенных Наций, действующая через Офис Управления ООН по координации гуманитарных дел (УКГС ООН). Больницы, получатели генераторов, определены на основе рекомендаций Минздрава и Всемирной организации здравоохранения.