«Мир – высшая ценность человечества!»: Укрпочта объявила конкурс на лучший эскиз марки для PostEurop

Укрпочта ищет самый лучший эскиз почтовой марки для ежегодного конкурса на лучшую почтовую марку Европы-2023.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

С 1 июля начался национальный этап конкурса PostEurop на эскиз почтовой марки «Мир – высочайшая ценность человечества!», к слову, эта тема предложила Укрпочта, актуальность зашкаливает, как никогда.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить свои авторские работы можно до 8 июля включительно.

Победителя будут выбирать по всей стране на официальных страницах Укрпочты в соцсетях. Лучший эскиз будет направлен Укрпочтой в PostEurop для участия в европейском этапе конкурса.

Отправить свою работу можно по ссылке.

«Мотивация к победе достаточно солидная: в 2023 году все почтовые администрации европейских стран выпустят почтовые марки по эскизу, который победит на европейском конкурсе. Возможно, именно ваш рисунок увидит вся Европа в следующем году», - написал Смелянский.

Также он добавил, что, начиная с 2019 года, украинские эскизы получили золотое, серебряное и бронзовое отличие конкурса PostEurop.