«Решение о наступлении будет последним решением в жизни этих чудовищ»: Во Львове провели совещание по обороне города на случай нападения Беларуси

Львовский городской голова Андрей Садовый провел оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства Львова, чтобы разработать план действий на случай эскалации со стороны Беларуси.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Садового, ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема и в этом ее наибольшая сложность.
«Проговорили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях. В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент», – написал городской голова.
Также он добавил, что рассматривается и вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий.
«Продолжаем формировать стратегический резерв продуктов на случай блокирования путей снабжения. Надо готовиться к холодной зиме и обеспечить возможность обогрева без газа. Это общие итоги, которыми я могу поделиться. Важно, чтобы львовяне знали, что город в безопасности, а у врага не было достаточно информации для осуществления провокаций. Империя рухнет. Украина победит. Решение о наступлении на Львов будет последним решением в жизни этих чудовищ. Просто знайте это», – резюмировал Садовый.