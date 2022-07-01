«Решение о наступлении будет последним решением в жизни этих чудовищ»: Во Львове провели совещание по обороне города на случай нападения Беларуси

Львовский городской голова Андрей Садовый провел оперативное совещание с участием военного и гражданского руководства Львова, чтобы разработать план действий на случай эскалации со стороны Беларуси.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Садового, ситуация на белорусско-украинской границе непредсказуема и в этом ее наибольшая сложность.

«Проговорили план обороны и силы и средства, находящиеся в ведении города. Ситуация меняется, поэтому наши оборонные стратегии также нуждаются в изменениях и обновлениях. В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований терробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент», – написал городской голова.

Также он добавил, что рассматривается и вариант формирования резервных добровольческих батальонов из работников городского совета и коммунальных предприятий.