В ГУР рассказали, как действовать, если человек попал в плен

Если человек попал в плен – нужно сделать два шага. Близкие родственники и члены семьи пленника могут известить о событии соответствующие органы, а затем обратиться в международные организации.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Шаг 1. Для получения или предоставления информации граждане могут обратиться в Объединенный Центр по поиску и освобождению пленных при Службе безопасности Украины. Это можно сделать по телефонам: +380676508332, +380980873601 или отправить запрос на электронную почту united.centre.ssu@gmail.com.

С соответствующими запросами можно обратиться в Национальное информационное бюро, позвонив по горячей линии 1648 или на городской номер (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы). Также есть вариант обращения на электронную почту, размещенную на сайте Бюро nib.gov.ua.

Кроме того, розыском пленных занимается Координационный штаб по обращению с военнопленными, где по телефону (044) 428-62-74 можно получить необходимую информацию, или отправить электронный запрос по адресу contact@gur.gov.ua.

Узнать о том, что человек захвачен в плен, можно по телефону доверия МВД: +380894201866.

Также можно обратиться с заявлением в ближайший территориальный орган Национальной полиции Украины, отправить запрос по почте, позвонить по телефону 102 (круглосуточно) или телефон горячей линии (0894) 2001867.

Полученное заявление регистрируется в журнале "Единый учет" и вносятся сведения в ЕРДР для осуществления органами Национальной полиции досудебного расследования по ст. 110 Уголовного кодекса Украины с примечанием "находится в плену, 437 или 438 УК Украины".

Шаг 2. После выполнения первого шага, а именно: получения официального ответа, гражданам рекомендовано обратиться на горячую линию Международного Комитета Красного Креста по телефону 0-800-300-155. Также можно подготовить обращение в Европейский суд по правам человека и Комитет по правам человека ООН.

Также в ГУР сообщили, что для близких родственников и членов семьи, которые разыскивают родных, разработали алгоритм действий о признании личности пропавшей без вести.