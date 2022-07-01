Голкипера сборной рф по хоккею, который собирался играть за американский клуб, задержали «за уклоние от воинской службы»

Голкипер сборной россии по хоккею Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками военкомата по подозрению в уклонении от военной службы.

Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент случился 1 июля на выходе из ледовой арены в Купчино. 25-летнего вратаря ждало около 8 человек в штатском и двое в камуфляже. После короткого разговора Федотова посадили в фургон без опознавательных знаков и увезли в неизвестном направлении.

Спортсмену может грозить до двух лет лишения свободы по статье 328 УК рф («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»).

Федотов в 2021 году перешел в московский ЦСКА, став формально военнослужащим. По итогам прошлого сезона в составе московской команды завоевал Кубок Гагарина. 7 мая стало известно, что Федотов решил продолжить карьеру в США, подписав годичный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия».

Сообщается, что Федотов недавно сообщил тренерам и руководству столичной команды, что собирается уехать из страны.