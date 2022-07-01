Миллиардер Бренсон раскритиковал западные страны и призвал срочно предоставить Украине все необходимое оружие

После визита в Украину британский миллиардер, основатель компании Virgin Group Ричард Бренсон выразил готовность присоединиться к послевоенному восстановлению страны. Также предприниматель подверг критике западные страны.

Основатель корпорации Virgin Group в эфире телемарафона сказал, что хочу заставить западные страны сделать большее, чем они делают сейчас.

– Очевидно все, что они делали до сих пор, было немного поздно. Как, например, пытаясь сказать, что когда-то Украина сможет присоединиться к Европейскому Союзу, что Украина может вступить в НАТО. Это немного поздно, – сказал он.

По его словам, он уже размышляет о том, как можно решить эту проблему.

– Я потратил 55 лет, строя бизнес и пытаясь решать проблемы. И я думаю, что месседж, который я получил от моей поездки в Украину, состоит в том, чтобы вернуться в западные страны и сказать, что нет смысла по капельке поставлять оружие в Украину в течение следующих трех лет. Украина нуждается в таком же количестве оружия, которое имеет Россия в Украине в течение трех месяцев. И это должно быть сделано срочно, – добавили Брэнсон.

Что способны западные страны на большую поддержку Украины в войне против россии, Бренсон высказал собственное мнение.

– Я думаю, есть страны, которые могут. И с этими странами нужно разговаривать. Мы поговорим с ними и попытаемся убедить их, что важно, чтобы это произошло быстро, – отметил он.

Как известно, 29 июня Ричард Брэнсон побывал в Гостомеле в Киевской области. В ходе визита он выразил готовность помочь Украине в строительстве нового самолета «Мрия».