«Война не закончилась, ее жестокость иногда только нарастает»: Президент Зеленский призвал украинцев помогать армии и друг другу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 129 дня войны и призвал не забывать о том, что война продолжается. А иногда ее жестокость только нарастает.

Видеообращение Главы государства опубликовано в Facebook.

Президент напомнил, что сегодня российская армия продолжила избивать ракетами по нашим городам.

- По состоянию на вечер было уже 6 ракетных ударов, всего 12 ракет. По Николаеву и области, по Донбасу. Продолжились и авиационные удары. Жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта на Донбассе – эпицентр в городах Луганской области. Усиливается враждебная активность в Харьковской области. Удалось выгнать оккупантов из Ивановки Херсонской области, продолжаем давить на юге страны, - сообщил Глава государства.