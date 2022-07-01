«Война не закончилась, ее жестокость иногда только нарастает»: Президент Зеленский призвал украинцев помогать армии и друг другу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в конце 129 дня войны и призвал не забывать о том, что война продолжается. А иногда ее жестокость только нарастает.
Видеообращение Главы государства опубликовано в Facebook.
Президент напомнил, что сегодня российская армия продолжила избивать ракетами по нашим городам.
- По состоянию на вечер было уже 6 ракетных ударов, всего 12 ракет. По Николаеву и области, по Донбасу. Продолжились и авиационные удары. Жестокие боевые действия продолжаются по всей линии фронта на Донбассе – эпицентр в городах Луганской области. Усиливается враждебная активность в Харьковской области. Удалось выгнать оккупантов из Ивановки Херсонской области, продолжаем давить на юге страны, - сообщил Глава государства.
- Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, ее жестокость иногда только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем оставшимся наедине в это время. И постоянно используйте все свои контакты за границей, все свои информационные возможности, даже просто социальные сети, чтобы распространять правду о войне и о преступлениях оккупантов, – призвал Владимир Зеленский.