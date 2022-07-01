В Узбекистане уже два дня протестуют жители Каракалпакстана – есть раненые и убитые силовиками участники акции

В автономной республике Каракалпакстан (Узбекистан) второй день подряд проходят митинги. В субботу, 2 июля, к зданию администрации вышли тысячи людей.

Соответствующие видео публикуют в Telegram-каналах.

Несмотря на то, что президент страны Шавкат Мирзиеев ввел режим чрезвычайного положения в Каракалпакстане на ближайший месяц (до 2 августа), митинги не утихают. Узбекское издание «Радио Озодлик» заявило о десятках тысяч митингующих.

Сообщается, что во время протестов есть раненные и убитые силовиками участники акции. В то же время людей на митингах становится все больше.

Однако точной информации нет, так в республике фиксируют проблемы с Интернетом, мобильной связью и стационарным подключением. Въезд в город Нукус перекрыт. Кроме того, власти Узбекистана закрыли пропускной пункт на границе Казахстана и Каракалпакстана. Также планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту Каракалпакстан – Бейнеу (станция в казахском Мангистау).

После начала акции протеста президент Шавкат Мирзиеев предложил отказаться от внесения правок, касающихся Каракалпакстан, в Конституцию. Он лично прибыл в столицу республики, где проводит встречи с депутатами, старейшинами и местным активом. Процесс обсуждения изменений и дополнений в конституцию продолжается.

Напомним, что 1 июля жители республики Каракалпакстан вышли на протест против изменений в Конституции, согласно которым республике будет запрещено выходить из состава Узбекистана. Власть хочет отменить суверенный статус Каракалпакстана. Тысячи людей собрались в столице Каракалпакстана Нукусе.