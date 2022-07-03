Дети, эвакуированные из оккупированных городов, смогут получить психологическую помощь в Николаеве

В Николаеве дети из Херсона, Мариуполя и некоторых населенных пунктов Николаевщины смогут получить получают все необходимое для психологического восстановления по проекту «Прихісток своим» от БФ «Світлі справи».

Об этом сообщила Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Первоочередная задача – отвлечь их от мыслей о пережитом. Вместо этого создать новые положительные эмоции», - сказано в сообщении.

Уточняется, что на данный момент в эвакуационном центре находятся 50 детей, нуждающихся в психологической поддержке. Дети уже приступили к работе с психологом, играют с аниматорами, рисуют и знакомятся со сверстниками, каждый день они занимаются физической активностью. Для этого команда волонтеров уже обустраивает детскую площадку, а также площадки для тенниса и волейбола.

«Делаем все, чтобы дети чувствовали себя в безопасности и имели возможность постоянного развития», - добавили в сообщении.

Для получения помощи: 0800-300-520.