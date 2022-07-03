Освобожденный из плена пограничник впервые после возвращения встретился с женой

Пограничник Павел Пиковец, освобожденный из российского плена, впервые после возвращения встретился с женой Инной, приехавшей к нему в госпиталь.

Видео их встречи опубликовала Государственная пограничная служба.

– 15 апреля я добрался до «Азовстали». Меня привезли в наш госпиталь. А там мне оказали помощь. Мне там поставили гипс и обработали раны, достали осколки. Потом я находился раненым на «Азовстали» до выхода 17 мая, - рассказывает пограничник.

Павел добавляет, что свое пребывание в плену хочет забыть, как сон.

- Я не скажу, что у нас там пытки какие-то были. К тем, кто был на Азовстали, относились по-другому. Они нас уважали или боялись, я не знаю… На нас они смотрели как на воинов, - отмечает он.

По словам воина, он не терял надежды возвратиться.

– Надежда была. Надежда постоянно была, я знал, что мне нужно вернуться, я знал для кого: жены, дочери. Что они меня ждут и нужно вернуться, - добавил Павел Пиковец.

– Я очень ждала, я верила. Я в жизни столько не молилась, – поделилась его жена Инна Пиковец.

Как известно, в рамках обмена в Украину вернули 144 украинских военнослужащих, в том числе защищавших Мариуполь. В настоящее время бойцов доставили в госпиталь, где им предоставят необходимую медицинскую помощь.