Советник главы МВД анонсировал свободную продажу короткоствольного оружия в Украине уже в 2023 году

Советник главы МВД Виктор Андрусов заявил, что со украинцы смогут свободно покупать пистолеты уже со следующего года.

Об этом Андрусов сообщил в своем Telegram-канале.

«Украинцы дали однозначный ответ о разрешении на свободное владение оружием. 70% из опрошенных поддержали право на свободное ее ношение», - сказано в сообщении.

Он подчеркнул, что речь идет именно о пистолете, а не о другом виде оружия.

«Министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта», - написал Андрусов.

По словам советника МВД, соответствующее законодательство будет принято в течение лета-осени. После этого определенное время будет запускаться соответствующие реестры оружия.

«Возможно, будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет происходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки», - добавил он.

Напомним, что в мае провели спецопрос, по результатам которого установили, что 58% граждан Украины поддерживают свободную продажу огнестрельного оружия. Идею владения короткоствольным оружием также поддержал Глава МВД.