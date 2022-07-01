Раде предлагают расширить список категорий мужчин, которым можно выезжать за границу в период войны

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03.07.2022 14:45

Верховная рада может расширить список категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины за границу во время военного положения.

Об этом свидетельствует соответсвующий законопроект.

В проекте закона предлагается дать право мужчинам покидать территорию Украины, у которых двое детей до 14 лет, 1 ребенок до 14 лет и беременная супруга, или же один ребенок до 3 лет.

Кроме того, предлагается разрешить выезжать за границу лицам:

- имеющим в других странах недвижимость, бизнес (в

качества владельцев, или совладельцев), вид на постоянное проживание,

- имеющим действующие рабочие или спортивные контракты,

- морякам,

- лицам, которые будут реально приносить несравнимо больше пользы отечественной экономике, чем находясь в Украине часто без работы и без возможностей содержать себя и семьи,

- для участия в международных соревнованиях, учебно-тренировочных собраниях и т.д.

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