Раде предлагают расширить список категорий мужчин, которым можно выезжать за границу в период войны

Кроме того, предлагается разрешить выезжать за границу лицам:

- имеющим в других странах недвижимость, бизнес (в

качества владельцев, или совладельцев), вид на постоянное проживание,

- имеющим действующие рабочие или спортивные контракты,

- морякам,

- лицам, которые будут реально приносить несравнимо больше пользы отечественной экономике, чем находясь в Украине часто без работы и без возможностей содержать себя и семьи,

- для участия в международных соревнованиях, учебно-тренировочных собраниях и т.д.