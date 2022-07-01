Оборонные предприятия россии отказываются ремонтировать поврежденную боевую технику оккупантов

Конфликт между военным руководством россии и директорами оборонных заводов все больше исключает возможность высылать в зону боевых действий новою боевую бронированную технику.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

За время российско-украинской войны, защитники Украины обезвредили более 40 процентов боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа россии. Их восстановление следует проводить на специальных ремонтных предприятиях.

Доставляя в ремонтные заводы поврежденную технику, оккупанты ее полностью раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков.

В то же время директора ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающих от военных за уже выполненные работы.

Спасти ситуацию командование пыталось с помощью специально созданных ремонтных бригад, которые должны восстанавливать технику вблизи зон боевых действий. Однако, как отмечает украинская разведка, коррупция и жажда наживы среди военного руководства россии свели эту попытку на нет.

Напомним, что оккупанты пытаются сбежать с войны через Арабатскую стрелку в аннексированный Крым.