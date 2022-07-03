Для школьников могут ввести несколько смен, если в бомбоубежищах учреждений не будет хватать места

В условиях военного положения очную форму обучения в учебных учреждениях восстановят только при наличии бомбоубежищ. Если в них не будет места на всех учеников, введут несколько смен.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в эфире Единого телемарафона 3 июля.

— Если в бомбоубежище, в укрытии не хватает места всем участникам образовательного процесса, есть рекомендация по разделению образовательного процесса на несколько смен – две смены, например. Есть рекомендация по формированию смешанного обучения, где некоторые дисциплины будут изучаться онлайн, некоторые дисциплины – офлайн, в том числе применяя сменность образовательного процесса, – сказал Шкарлетт.

Он добавил, что очное обучение будет внедряться только при согласии с областными и Киевской военными администрациями.

При необходимости, кроме очной формы, могут ввести смешанную или дистанционную (в случае опасности региона).

Если родители сомневаются в ситуации безопасности и не хотят отдавать ребенка на очное обучение, они могут выбрать другую форму:

- дистанционку;

- индивидуальный график;

- экстернат (ребенок самостоятельно овладевает школьной программой).

Сергей Шкарлет подчеркнул, что образовательные учреждения, которые вернутся в очной форме обучения, будут иметь «паспорт безопасности». То есть утвержден план эвакуации с расчетом подбора в бомбоубежище. Родителей и детей проинформируют об условиях обучения.

Руководитель образовательного министерства добавил, что учителя, которые сейчас находятся за границей, будут вынуждены вернуться в Украину, если их образовательное заведение вернется к очной форме обучения.

Если же руководство школы примет дистанционную работу, то преподаватели смогут продолжить работу удаленно.